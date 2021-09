Spunta un ordigno bellico, esplosivo all'interno: artificieri in arrivo

L'area è stata delimitata e messa in sicurezza, la Prefettura ha già allertato i militari per la rimozione

Ordigno bellico trovato lo scorso week end sul Monte della Crescia, arrivano gli artificieri. Ad avvisare i carabinieri di Offagna della presenza del proietto da 88 millimetri è stato il proprietario del terreno agricolo La segnalazione ha messo in moto la macchina della sicurezza e la Prefettura ha già allertato gli artificieri per la rimozione dell'ordigno.

Il dispositivo risulta ancora munito di esposivo e spoletta e l'area è già stata delimitata in attesa dell'intervento per la rimozione. Alla Croce Rossa il compito di presidiare le operazioni per eventuali assistenze di tipo sanitario. (FOTO DI REPERTORIO)