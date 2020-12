Paura al cantiere navale, operaio accusa un malore: arrivano i soccorsi

ANCONA - Sono stati momenti di apprensione quelli vissuti all'alba in un cantiere navale dorico, in zona Zipa. Protagonista, a suo malgrado, un operaio che ha accusato un malore. Subito allertati i soccorritori, sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Gialla di Ancona che l'ha soccorso e trasportato all'ospedale regionale di Torrette. Per fortuna le sue condizioni sono buone e non è in pericolo di vita.