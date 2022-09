Una lastra di 500 chilo lo ha travolto in pieno, choc alla Fincantieri: operaio in condizioni disperate

ANCONA - Stava lavorando al cantiere navale quando è stato travolto da una lastra pesante circa 5 quintali. Lui, un operaio italiano della Fincantieri di 51 anni, è rimasto schiacciato ed ora versa in condizioni disperate. E' quanto successso in mattinata, intorno le 9, al porto di Ancona.

Sul posto è intervenuta l'automedica del 118 insieme all'ambulanza della Croce Rossa di Ancona. Per l'uomo probabili emorragie interne e politraumi agli arti ed al torace. Gli operatori lo hanno trasportato all'ospedale regionale di Torrette con un codice rosso avanzato. Ora si trova in sala emergenze dove i medici rianimatori stanno effettuando tutti gli esami specifici. Le sue condizioni, come detto, risultano gravissime. Le dinamiche dell'incidente sono in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine.