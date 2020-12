Porto, vola per venti metri dalla nave in costruzione: muore un operaio nell'area Fincantieri

Dramma in Finantieri. Un operaio del cantiere, italiano di 44 anni, è deceduto oggi, martedì 15 dicembre, dopo essersi lanciato dal ponte più lontano di una nave in costruzione. L'uomo ha impattato il suolo con violenza dopo un volo di venti metri. Sul posto è accorsa immediatamente l'automedica del 118 e l'ambulanza della Croce Rossa.

Gli operatori hanno fatto di tutto per salvarlo rianimandolo per circa trenta minuti, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Il medico del 118 ha dichiarato così il decesso dell'operaio alle ore 13,45. Presenti sul luogo dell'incidente anche la polizia di frontiera. L'ipotesi più plausibile sembrerebbe essere quella del suicidio.