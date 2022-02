Cade da un ponteggio e perde conoscenza: grave in ospedale 

MARCELLI - Cade da una piccola impalcatura, soccorso in eliambulanza: è grave a Torrette. Paura questa mattina a Marcelli dove un 50enne stava eseguendo dei lavori in una struttura di via Castelfidardo.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è caduto da un piccolo ponteggio, ha sbattuto la testa ed è stato soccorso mentre era in stato di incoscienza. Sul posto i carabinieri di Numana, la Croce Verde di Castelfidardo e il 118. E’ stato trasferito a Torrette in eliambulanza. Le sue condizioni sembrano gravi.