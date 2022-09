ANCONA - Cade in una botola nel cantiere, paura ieri sera per un operaio di 62 anni in via Mattei. L’uomo è caduto per motivi ancora in fase di accertamento e ha riportato diversi traumi. Sul posto Croce Gialla di Ancona e automedica del 118. E’sempre rimasto cosciente ma è stato portato a Torrette con un codice rosso avanzato.