Open days per il vaccino, a Torrette dosi senza obbligo di prenotazione: le informazioni

Sarà possibile avere la propria dose di vaccino senza l'obbligo di prenotazione e nella fascia oraria 10-13, per tutti i cittadini di età superiore a 12 anni e che non hanno ancora conseguito la prima somministrazione

Da lunedì 30 agosto e fino a venerdì 4 settembre 2021 sarà possibile effettuare il vaccino anti-Covid presso il punto vaccinale degli Ospedali Riuniti di Ancona, nell'Aula "Sandro Totti" al piano -1 del nosocomio di Torrette.

Come confermato dalla direzione aziendale, sarà possibile avere la propria dose di vaccino senza l'obbligo di prenotazione e nella fascia oraria 10-13, per tutti i cittadini di età superiore a 12 anni e che non hanno ancora conseguito la prima somministrazione. Prima del vaccino bisognerà esibire la tessera sanitaria ed un documento di identità.