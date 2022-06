Pubblica l'annuncio del cane ma gli spillano mille euro: così è stato raggirato il venditore

SERRA SAN QUIRICO - Mette in vendita un cagnolino di razza su un sito specializzato e ci rimette mille euro: è quanto accaduto ad un uomo di Fabriano di 45 anni. La vittima della truffa aveva pubblicato le foto del cucciolo con l'annuncio della vendita quando, poco dopo, è stato contattato da una donna che si è mostrata da subito molto interessata.

Dopo una veloce trattativa, quindi, lei dice di voler pagare subito e chiede al venditore di andare ad uno sportello automatico PostePay per verificare l’accredito. Come accade però per questo genere di truffe, alla fine dopo essere stato raggirato e a fare le ricariche è stato proprio il venditore. L'uomo ha versato su due conti diversi circa mille euro. Poi la truffatrice una volta ricevuti i soldi ha riattaccato il telefono ed è sparita. Così il fabrianese, resosi conto di essere caduto nella trappola, si è rivolto ai carabinieri di Serra San Quirico che, dopo aver indagato e identificato i responsabili della truffa, hanno denunciato in concorso due persone: una 46enne nata in Sicilia e residente nel Lazio e un rumeno di 24 anni anche lui residente nel Lazio. Entrambi erano già noti alle forze dell’ordine.