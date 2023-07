Ancona aspetta l'arrivo dei 199 migranti a bordo di Humanity

ANCONA - E' previsto per le 9 di questa mattina (sabato) l'arrivo al porto di Ancona della nave umanitaria Humanity 1. A bordo 199 migranti che nei giorni scorsi sono stati soccorsi nel mar Mediterraneo.

Tra i naufraghi presente una donna incinta e 65 minorenni. Dei 134 adulti invece sono 44 le donne e 90 gli uomini. I migranti dopo lo sbarco saranno accompagnati al Palabrasili di Collemarino per le operazioni di identificazione e gli accertamenti sanitari previsti per legge. L'operazione è condotta dalla Prefettura di Ancona con la direzione tecnica della Questura. Al Palabrasili le persone arriveranno dunque a scaglioni, circa sessanta alla volta, e dopo le procedure di identificazione tutti transiteranno verso le loro destinazioni finali. Si tratterà quindi di una procedura veloce che non prevede stazionamenti ad Ancona e nel Palasport.