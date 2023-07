Ondate di calore: il Comune mette a disposizione dei condizionatori per chi versa in disagio socio-sanitario

Il Comune di Ancona, oltre a disporre di un sistema di allarme nei casi di previsione delle ondate di calore, mette a disposizione alcuni condizionatori per chi versa in particolari condizioni di disagio sanitario ed economico. E' possibile presentare la domanda corredata dei seguenti documenti:

- certificato sanitario attestante le condizioni di non autosufficienza

- Isee socio-sanitario del nucleo familiare

- copia del documento di identità.

Le domande vanno presentate per mail al seguente indirizzo:

uoanziani@comune.ancona.it

modulo domanda a questo link: https://www.comuneancona.it/wp-content/uploads/2023/07/DOMANDA-PER-RICHIESTA-CONDIZIONATORE.pdf dal 27/07/2023 al 06/08/2023 Per info: 071- 2222177 in orari d'ufficio.

I condizionatori verranno assegnati in base all'Isee ed i beneficiari saranno contattati per concordare modalità e tempi per il ritiro. Il Comune di Ancona dispone di un sistema di allarme nei casi di previsione delle ondate di calore che, quando raggiungono i livelli più alti e si protraggono per più giorni di seguito, possono produrre condizioni di rischio elevato per i soggetti fragili e richiedono una serie di precauzioni ed avvertenze.

E’ attivo il numero 071 54488 (7 giorni su 7 dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 17,30) attraverso cui operatori di pronto intervento verificheranno le condizioni per attivare servizi. Per ulteriori info: uoanziani@comune.ancona.it tel: 071 222 2177.