Omicidio-suicidio di Cesano, le prime ricostruzioni sull'ultimo pomeriggio di Marco Rossetti e dell'anziana mamma

SENIGALLIA – Il sangue sul balcone, dove giaceva il corpo senza vita della mamma Ornella, ed all’interno quello di Marco Rossetti, che ha rivolto contro di sé l’arma. Lo scenario che si presentato dinnanzi alle forze dell’ordine, sulla base delle prime indagini effettuate, è quello dell’omicidio suicidio, consumatosi nel tardo pomeriggio in una villetta bifamiliare in prossimità del ponte del Cesano, tratto di strada che divide Senigallia dalla frazione di Marotta, nel comune di Mondolfo. La dinamica, ancora al vaglio degli approfondimenti delle forze dell’ordine, porterebbe a pensare che il 51enne abbia esploso un colpo che ha raggiunto in pieno petto la madre 87enne, in quel momento nel balcone, per poi barricarsi in casa e spararsi un colpo alla nuca.

A dare l’allarme, il fratello di Marco Rossetti che vive al piano terra dello stabile, e che al momento di rientrare a casa ha scorto il corpo immobile della mamma con le tracce di sangue ed ha immediatamente allertato il 112. Sul posto carabinieri e polizia, oltre a vigili del fuoco ed al personale sanitario del 118, che hanno transennato la zona inibendo la circolazione alle macchine sul ponte, pensando che il 51enne barricatosi in casa fosse ancora vivo e predisponendo anche l’eventuale negoziazione per convincerlo ad uscire. Quindi, la scoperta del doppio decesso, con il secondo corpo nei pressi dell’ingresso dell’appartamento: entrambi i cadaveri saranno a disposizione dell’autorità giudiziaria per i rilevamenti autoptici.

Oltre ai rilievi, le indagini coordinate dalla procura cercheranno di capire che cosa possa aver generato il gesto. Ed anche comprendere bene come Rossetti potesse disporre di un’arma da fuoco (una delle sue passioni, come peraltro testimoniato da alcuni scatti “social”), visto che da prime ricostruzioni sembra che il porto d’armi gli fosse stato revocato qualche anno fa, in considerazione di alcuni problemi psichici che gli erano stati riscontrati e per cui già da tempo era seguito. Viveva con la mamma anziana, con cui trascorreva parecchio tempo in casa, fino al tragico epilogo di ieri pomeriggio. Sulle cause del quale le forze dell’ordine cercheranno di fare luce al più presto.