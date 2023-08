Sirolo, ucciso mentre si trovava in strada con un colpo di fucile da pesca

SIROLO - Freddato in strada con un colpo di fucile da pesca. Omicidio questo pomeriggio a Sirolo, in via Cilea. Attorno alle 17 un uomo è stato ucciso con una fiocina. A sparare sarebbe stato un uomo di colore, fuggito a bordo di una Volkswagen Polo di colore chiaro. Insieme ci sarebbe stata anche una donna. La vittima è rimasta a terra. Sul posto i carabinieri. Chiusa la strada per permettere i rilievi. Ricerche a tappeto per trovare il responsabile. In volo anche l'elicottero.