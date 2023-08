Omicidio di Sirolo, finisce la (breve) fuga del killer: arrestato

SIROLO - Preso il killer di Sirolo. L'uomo che ha ucciso a colpi di fiocina un 23enne albanese oggi pomeriggio in via Cilea è stato fermato dai carabinieri dopo una fuga durata una manciata di ore. Secondo una prima ricostruzione, è stato arrestato a Falconara poco fa con tanto di arma del delitto al seguito. Ora si trova in caserma a Osimo, dove sarà chiamato a rispondere delle accuse. Si tatterebbe di un cittadino algerino. La sua posizione verrà ora vagliata dal pm Marco Pucilli.

Dinamica

Una lite davanti all'ingresso del parcheggio. Sarebbe stata questa, secondo le prime ricostruzioni, la scintilla che ha portato all'omicidio. Il killer, ha sparato al petto con un fucile da pesca. Sempre secondo una prima ricostruzione, sembra che la vittima sia intervenuta per difendere un'amico: quest'ultimo sarebbe stato aggredito da quello che si sarebbe poi rivelato il killer. L'abanese avrebbe cercato di placare gli animi ed è a questo punto che l'omicida avrebbe imbracciato il fucile da sub colpendo il 23enne al petto. Tutto è in fase di accertamento. Il killer è poi riuscito a fuggire, mentre il corpo dell'albanese è rimasto a terra tra lo choc dei passanti. Sul posto i carabinieri, scientifica, polizia locale.

Le reazioni

"Sono sconvolto e preoccupato per l’omicidio avvenuto a Sirolo dove un giovane di 23 anni è stato ucciso a colpi di fiocina per strada per aver cercato di aiutare un padre di famiglia incappato nella furia di un automobilista trasformatasi in vero e proprio pestaggio. Con frequenza crescente le nostre tranquille cittadine stanno diventando teatro di violenze di vario ordine e grado che testimoniano di un crescente imbarbarimento della vita sociale di cui sta diventando sempre più urgente indagare e fronteggiare i motivi, vieppiù laddove appare futile come quello che avrebbe generato l’omicidio di Sirolo. Esprimo la mia vicinanza alla famiglia del giovane ucciso e a tutta la comunità di Sirolo, rimasta impotente e impietrita di fronte ad un episodio efferato di cui è ingiustificabile qualsiasi motivazione”. Lo dichiara il vicecapogruppo della Lega Marche in Consiglio Regionale, Mirko Bilò, secondo cui "è improcrastinabile un’azione corale per ricercare e fronteggiare i motivi della violenza in ambito urbano sempre meno episodica".