In primo grado era stato assolto, il colpo di scena e la confessione del marito: «Ho ucciso io Rosina Carsetti»

ANCONA - Colpo di scena nel processo d'appello per la morte di Rosina Carsetti, la 78enne trovata senza vita nella sua casa di Montecassiano, in provincia di Macerata, il 24 dicembre 2020. Durante la penultima udienza, l'82enne Enrico Orazi, marito della vittima e precedentemente assolto in primo grado, ha confessato di aver ucciso la moglie al culmine di una lite. La confessione, arrivata davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Ancona, ha sconvolto il processo che si tiene al quinto piano del Palazzo di Giustizia. Con questa svolta inattesa, le dinamiche del caso sono state nuovamente stravolte, ponendo nuovi interrogativi sul tragico evento. La sentenza è attesa per il prossimo 10 luglio, con le recenti dichiarazioni di Orazi che promettono di avere un impatto decisivo sull'esito del processo.

Omicidio Rosina Carsetti, il marito confessa in aula

Durante l'udienza di oggi, mercoledì 29 maggio, Orazi ha fornito una nuova rilettura della vicenda, confessando quanto avvenuto la sera della vigilia di Natale del 2020 quando l'anziana venne strangolata nella villetta di famiglia. Sotto accusa finirono la figlia di Rosina, Arianna Orazi, 52 anni, il marito della vittima, Enrico, e il nipote Enea Simonetti, 24 anni: secondo l'accusa la 78enne sarebbe stata vessata e uccisa, dopo un periodo di liti in famiglia anche per questioni economiche. Per l'addebito di omicidio aggravato, nel dicembre 2022, venne condannato all'ergastolo il nipote di Rosina, Enea, e furono assolti la figlia Arianna e il marito della vittima Enrico, anche dal reato di maltrattamenti. La condanna per questi ultimi due scattò solo per aver simulato una rapina in casa dopo la morte della donna. Ora è arrivata in aula la confessione del marito di Rosina che però la Procura generale ritiene tardiva rispetto alla ricostruzione fatta dagli inquirenti e sostenuta durante il giudizio.

Chieste due condanne, una all'ergastolo

Il procuratore generale della Corte d'appello di Ancona, Roberto Rossi ha chiesto due condanne, una all'ergastolo e una ad una pena ritenuta di giustizia, per il concorso nell'omicidio volontario premeditato di Rosina. Richieste formulate nei confronti di Enea Simonetti, nipote della vittima, condannato all'ergastolo in primo grado, e di sua madre Arianna Orazi, 52 anni, figlia di Rosina, assolta in precedenza da questa accusa.

Il procuratore generale ha sollecitato poi la condanna dei tre imputati - è a giudizio infatti anche il marito della vittima - per l'addebito di maltrattamenti in famiglia e simulazione di reato per aver finto che ci fosse stata una rapina in casa culminata con un'aggressione. L'82enne ha letto in aula un foglio manoscritto, confessando di aver ucciso lui la moglie, proprio ora che l'assoluzione in primo grado dall'accusa di omicidio è passata in giudicato per lui: "Mi usava come un bancomat, non mi ha assistito quando ero malato, non la sopportavo - ha affermato -. Mi ha risposto male, non ci ho visto più... non ricordo esattamente cosa sia accaduto, è successo tutto in fretta".

La confessione di Orazi non ha convinto l'accusa che ritiene tardiva la sua ammissione di colpa e ha confermato la ricostruzione: gli inquirenti attribuiscono ad Arianna ed Enea la responsabilità di aver pianificato il delitto, maturato in un contesto di pessimi rapporti famigliari con Rosina e questioni economiche, e materialmente compiuto dal ragazzo. Per le difese, preso atto della confessione dell'82enne, i legali degli altri due imputati hanno concluso per l'assoluzione dall'accusa di omicidio e dagli altri addebiti: Enea sostiene che al momento del delitto non si trovava in casa, la madre di non aver fatto nulla se non aver trovato la madre morta a terra.