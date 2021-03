Il padre gli spara durante la lite, Alfredo si trascina in camera e muore

Un colpo di pistola esploso durante una lite tra padre e figlio davanti alla loro casa di Contrada Sant'Antonio, nella frazione senigalliese di Roncitelli. Per Alfredo, 27 anni, non c'è stato nulla da fare. A premere il grilletto, secondo quanto è stato possibile apprendere, sarebbe stato suo padre di 72 anni.

I militari stanno verificando se l'arma era tenuta regolarmente e stanno accertando le cause della lite. Secondo una prima ricostruzione Alfredo, ferito, sarebbe riucito a trascinarsi fino all'interno della casa e a chiamare i soccorsi con le ultime forze. Si è levata in volo un'eliambulanza, ma è stata richiamata subito dopo dalla centrale operativa. Non serviva più, perché il 118, arrivato sul posto insieme a carabinieri e polizia, ha potuto solo constatare il decesso.

Alfredo viveva al piano di sopra della casa. Di sotto abitavano il padre e la nuova compagna, che al momento della tragedia non era presente. Una testimone ha raccontato di aver visto, intorno alle 17,20, il 72enne entrare in auto nel passo di casa, con il figlio che prendeva a calci la macchina. Di lì a poco si è verificato l'omicidio. La madre della vittima ha appreso dell'accaduto poco fa, quando si è recata nell'abitazione. Non ha trattenuto lacrime e urla di dolore.

Le prime immagini | VIDEO

I carabinieri al lavoro sul luogo della tragedia | VIDEO