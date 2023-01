Delitto di Osimo, perizia sulle due figlie di Ilaria Maiorano per farle testimoniare

OSIMO – Erano in casa la sera prima e anche la mattina che la loro mamma è stata trovata in una pozza di sangue, nella loro cameretta. La Procura ha chiesto l'incidente probatorio per far testimoniare le due figlie di Ilaria Maiorano, la 41enne trovata morta l'11 ottobre scorso nel casolare di via Montefanese, a Padiglione di Osim. Lì la donna viveva con il marito e le loro due bambine, di 5 e 8 anni. Per quella morte proprio il coniuge, Tarik El Ghaddassi, marocchino, di 42 anni, è in carcere con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Per la Procura sarebbe stato lui ad uccidere la moglie, massacrandola di botte al culmine di un litigio esploso per motivi di gelosia. L'uomo però ha sempre parlato di un incidente riferendo che la moglie era caduta dalle scale. Lui l'avrebbe anche vista rialzarsi e andare a dormire nella cameretta delle bambine. Solo la mattina dopo si sarebbe reso conto che era morta, dopo che in casa una parente ha chiamato i soccorsi.

Per vedere se le due sorelline sono in grado di rendere testimonianza il gip ha incaricato una psicologa per fare una perizia sulle due minorenni. L'affidamento dell'incarico, che doveva prendere forma oggi, in tribunale, ad Ancona, è stato rinviato al 27 gennaio prossimo perché la difesa dell'imputato, rappresentata dall'avocato Domenico Biasco, ha sollevato delle eccezioni sulla documentazione. Le due bambine, dopo la tragedia, sono state affidate ad una casa famiglia e hanno un tutore, l'avvocato Arianna Benni, che ha nominato un proprio legale, l'avvocato Giulia Marinelli per farsi seguire. Sul caso si attendono ancora gli esiti completi dell'autopsia effettuata sul corpo della 41enne e che in prima istanza aveva escluso ferite con armi da taglio. Ilaria aveva ferite soprattutto agli arti e alla testa, compatibili con un gesto estremo di difesa da chi la stava aggredendo. Non era stato sciolto l'orario della morte anche se dai primi riscontri il decesso sarebbe avvenuto in tempi brevi per le ferite riportate.