Ilaria uccisa di botte, chiesto l’ergastolo per Tarik. La Procura: «Furia omicida»

ANCONA - Ergastolo per Tarik El Ghaddassi, il marocchino di 42 anni che ha ucciso la moglie di botte la notte tra il 10 e l’11 ottobre del 2022 a Padiglione di Osimo. Lo ha chiesto oggi la procuratrice aggiunta Valentina D’Agostino al termine della requisitoria, davanti alla Corte di Assisi di Ancona dove è iniziata la discussione del processo per il delitto di Ilaria Maiorano «Furia omicida, nessun germoglio di ragionevole dubbio sulla sua responsabilità». Sono le parole usate dall’aggiunto per motivare la richiesta del carcere a vita per l’imputato, accusato di omicidio volontario pluriaggravato dalla crudeltà, dai futili motivi, dai maltrattamenti, dalla presenza delle figlie minorenni e da quella di aver commesso il fatto durante l'esecuzione di una pena visto che era agli arresti domiciliari. Un uomo «malato di gelosia» arrivato anche «a cancellare le tracce del reato». Un riferimento alle macchie di sangue presenti in quasi tutta casa. La donna, 41 anni, mamma di due bambine piccole che avevano meno di dieci anni quando è avvenuto l’omicidio, era stata rinvenuta morta nel letto della camera, la mattina dell’11 ottobre, tumefatta dai lividi riscontrati in tutto il corpo.

La casa era piena di macchie di sangue e i mobili rotti. Il marito, stando alle accuse, l’avrebbe picchiata tutta la notte, per gelosia, sfondando anche la porta della camera dove la donna aveva cercato riparo. In casa c’erano anche le bambine che avrebbero assistito. Una gelosia immotivata lo avrebbe portato a pestare a morte la moglie. La difesa di Tarik, rappresentata dall’avvocato Domenico Biasco, ha chiesto l’assoluzione per il capo di imputazione contestato e punta piuttosto all’omicidio preterintenzionale. «Valutate gli accertamenti del dolo», ha detto rivolgendosi alla Corte. Il marocchino ha sempre negato il delitto parlando di un litigio scoppiato in casa, di una caduta della moglie dalle scale accidentale e che dopo la donna era risalita da sola per chiudersi in camera e andare a dormire. La porta l’aveva sfondata solo dopo perché la moglie non dava segni di vita. Oggi era in aula quando per lui è stato chiesto l’ergastolo. Le parti civili, i familiari e le figlie, rappresentare dagli avvocati Enrico Ciafardini e Giulia Marinelli, si sono associati alle richieste della Procura. Repliche e sentenza l’11 giugno.