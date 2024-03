Un uomo di 86 anni ha sparato e ucciso la moglie a Corridonia, in provincia di Macerata, questa mattina all'alba, prima di rivolgere l'arma contro se stesso e tentare di suicidarsi. Al momento si trova all'ospedale Torrette di Ancona in gravi condizioni e in pericolo di vita, ricoverato in prognosi riservata per le lesioni, e sarebbe già stato sottoposto a una prima operazione chirurgica.

Sui fatti indagano i carabinieri della compagnia di Macerata, guidati dal tenente colonnello Giorgio Picchiotti, e la Procura di Macerata ha aperto un fascicolo per omicidio volontario. Da quanto si apprende, dietro il gesto ci sarebbero le gravi condizioni di salute della donna, anche lei di 86 anni, da diversi mesi allettata, oltre che con decadimento neurologico per una serie di patologie. I fatti sarebbero avvenuti intorno alle 6.40 di questa mattina.