Uccide la madre, poi si lancia dal quarto piano: omicidio-suicidio

MILANO - Uccide la madre 86enne a coltellate, poi si getta dalla finestra e si toglie la vita. Tragedia a Milano, nel quartiere Niguarda. Secondo le prime informazioni, la famiglia era originaria di Fossombrone. Giallo sul movente.

Come riporta MilanoToday, sarebbe stato lo stesso Riccardo Guidarelli (53anni) a chiamare il 112 verso le 5 di mattina dopo aver ucciso la donna, Maria Costantini, verso le 5 di mattina. Avrebbe però solo miacciato i suicidio, senza far cenno della madre morta. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco, che poco dopo hanno trovato l'uomo, ormai privo di vita. All'interno dell'appartamento, in camera da letto, è stato trovato il cadavere della donna, che presentava una coltellata alla gola. Sul posto la polizia scientifica.