Uccise a coltellate l'amico, il killer Mattia Rossetti «era totalmente incapace di intendere»: novità dai periti sull'omicidio di Michele Martedì

ANCONA - Quando Mattia Rossetti quell’8 dicembre 2020 assassinò il parrucchiere Michele Martedì sarebbe stato completamente incapace di intendere: emerge una novità dalla perizia super partes redatta dallo psichiatra bolognese Renato Ariatti e dallo psicologo padovano Marco Samory sull’omicida reo confesso di 26 anni che uccise a coltellate l’ex compagno di scuola in via Maggini.

I due esperti ieri davanti alla Corte d’Assise hanno parlato di un disturbo delirante paranoide. Un problema che però sarebbe stato "fluttuante". Scandagliando infatti la storia e la mente del ragazzo sembrerebbe che nel 2018 avesse attraversato una fase acuta della malattia e poi, con i farmaci, i deliri si fossero attenuati. Poi, nell’ultimo anno prima dell’omicidio, i problemi mentali sarebbero aumentati. Ieri in udienza Mattia Rossetti, accusato di omicidio volontario, pluriaggravato dalla premeditazione, dallo stalking, dalla crudeltà e dai futili motivi, era presente con l’avvocato difensore Francesco Linguiti.

In un'altra perizia il consulente della procura, lo psichiatra Marco Ricci Messori, sosteneva che il killer fosse affetto da un parziale vizio di mente al momento dei fatti, non in contrasto con la premeditazione contestata. I due consulenti del collegio penale hanno ravvisato anche una pericolosità sociale insita in Rossetti. I familiari della vittima, morta a 26 anni, sono parte civile con il legale Alessandro Scaloni. L'inizio della discussione è prevista per il 3 giugno.