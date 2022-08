Omicidio Matteuzzi: fissati i funerali dell'agente di moda. Padovani resta in carcere

BOLOGNA- Si svolgerà domani (30 agosto) alle 16, al cimitero di Borgo Panigale, il funerale di Alessandra Matteuzzi, l'agente di moda di 56 anni uccisa a Bologna il 23 agosto dall'ex compagno, il senigalliese Giovanni Padovani.

Arrestato per omicidio aggravato, il 26enne si trova attualmente in carcere. Alle 15.15 ci sarà la camera ardente al cimitero della Certosa di Bologna, alle 16 è previsto il rito funebre per dare l'ultimo saluto ad Alessandra. Il nulla osta per permettere ai familiari di organizzare le esequie è arrivato dalla procura, al termine degli accertamenti autoptici svolti sul corpo della donna. A causa dei colpi inferti dall'ex è morta per emorragia cerebrale.