Ilaria Maiorano, il marito in lacrime: «E' caduta dalle scale, io le ho dato solo qualche schiaffo»

ANCONA – Piangeva, si disperava ma ha risposto alle domande della gip Sonia Piermartini Tarik El Ghaddassi, il marocchino di 42 anni accusato di aver ucciso di botte la moglie Ilaria Maiorano, 41 anni, nell'abitazione di Padiglione di Osimo. La donna è stata trovata morta martedì mattina. Il marito questa mattina, durante l'udienza di convalida che si è tenuta in carcere a Montacuto, ha confermato la versione dell'incidente, la caduta dalle scale della consorte, avvenuta dopo un litigio scoppiato per gelosia, e ha ribadito che Ilaria era ancora viva quando lui è andato a dormire.

L'indagato, accusato di omicidio volontario aggravato, sottoposto a fermo, ha raccontato in maniera lucida, assistito dal suo avvocato Domenico Biasco, che la moglie è caduta dalle scale nel tentativo di non farlo andare via di casa. Lui voleva lasciare l'abitazione dopo la lunga litigata scoppiata all'una di notte, ma lei l'avrebbe raggiunto bloccandolo. Nel tentativo di scostarla da lui Ilaria sarebbe caduta dalle scale ma poi si sarebbe rialzata dicendo che «stava bene» ha sostenuto Tarik. Le bambine erano nella loro cameretta e non sarebbero mai uscite dalla stanza durante il litigio dei genitori e durante il quale l'uomo ha ammesso di aver dato solo «qualche schiaffo» alla moglie. Nessuna percossa con oggetti contundenti come trapelerebbe dai primi esiti della autopsia eseguita ieri e per cui è stata trovata con il cranio fracassato e gli arti fratturati. Il marocchino si sarebbe chiuso nella camera matrimoniale, senza far entrare la moglie, così ha spiegato alla giudice, e Ilaria sarebbe andata a dormire nella cameretta delle figlie. Durante la notte, stando sempre al racconto di Tarik, lui si sarebbe alzato e sarebbe andato nella cameretta e la moglie gli avrebbe detto che stava bene. Fondamentali saranno adesso gli esiti della autopsia, quelli che dovranno indicare l'orario del decesso della giovane mamma, attesi tra una ventina di giorni. La giudice, sulla convalida e sulla misura cautelare, si è riservata e la decisione è attesa in serata.