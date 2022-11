Domenica di orrore, donna uccisa in casa: i carabinieri ascoltano il figlio in caserma

SAN SEVERINO MARCHE - Uccisa a 83 anni in casa. Orrore questo pomeriggio in via Raffaello Sanzio a San Severino. La donna, Maria Bianchi, è stata trovata senza vita. Secondo le prime ricostruzioni, l'anziana sarebbe stata colpita più volte con delle forbici. Il figlio della donna è stato portato in ospedale in ambulanza, successivamente è stato accompagnato in caserma per essere ascoltato. Ancora da ricostruire i contorni del delitto. Sul posto i carabinieri della compagnia di Tolentino e i militari del reparto scientifico.