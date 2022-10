Ilaria, uccisa in casa a 41 anni. La donna era mamma di due bambine. Il marito è piantonato in caserma

OSIMO - Femminicidio questa mattina, poco prima delle 9, in un casolare di via Montefanese, a Padiglione di Osimo. La vittima è Ilaria Maiorano, 41 anni, mamma di due bambine. Ad ucciderla sarebbe stato il marito Tarik El Gheddassi con cui la donna era sposata da circa 10 anni. L'uomo è stato fermato dai carabinieri ed ora è piantonato in caserma (foto a destra), dove poco dopo essere arrivato avrebbe avuto un malore. Nel casolare al lavoro i carabinieri della stazione di Osimo e la scientifica per tutti i rilievi. A trovare il corpo di Ilaria sono stati gli operatori del 118, allertati da un parente della vittima.

Sul posto si è subito formato un capanello di persone, tra amici e parenti. Tra i presenti anche l'imam della comunità islamica di Osimo che ha parlato di «Famiglia tranquilla» ed il sindaco di Osimo Simone Pugnaloni, ex compagno di scuola della vittima: «Quando ho saputo che si chiamava Ilaria sono subito corso qui. La conoscevo bene anche se non immaginavo che ci fossero dei problemi familiari. Purtroppo non so altro. Ora è importante lasciare lavorare i carabinieri ed indagare a fondo per capire cosa sia successo»

Come è morta Ilaria?

Quando i carabinieri sono arrivati nel casolare hanno trovato all'interno la vittima e suo marito. Secondo i primi riscontri i segni di violenza presenti sul corpo di Ilaria sarebbero incompatibili con una caduta accidentale. L'uomo si sarebbe giustificato con i militari affermando che la donna era caduta dopo aver perso l'equilibrio. Un racconto che non ha convinto i militari che lo hanno accompagnato in caserma. Sul posto anche il pm di turno Daniele Paci.

Il cordoglio

«Esprimo dolore e cordoglio per la famiglia di Ilaria Maiorano, la donna di 41 anni trovata morta in casa a Padiglione di Osimo. A quanto pare, se le indagini delle Forze dell’Ordine lo confermeranno, ancora una volta siamo costretti a registrare un drammatico fenomeno di femminicidio, questa volta nel nostro territorio. Un’altra donna innocente che subisce gli effetti della violenza familiare sino alla morte». È questo il sentimento del Presidente del Consiglio regionale delle Marche Dino Latini dopo la scoperta del cadavere di Ilaria Maiorano. «Non possiamo più sopportare che una donna perda la vita a causa delle violenze di un familiare. Sono sempre di più i casi di questo genere che accadono quasi ogni giorno in Italia e purtroppo anche nella nostra regione. Come Consiglio regionale ci impegneremo ulteriormente in azioni di sensibilizzazione a difesa e a tutela delle donne, perché non è più concepibile assistere inermi ad uno stillicidio costante e brutale come quello che sta avvenendo sotto i nostri occhi».