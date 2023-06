Fausto trovato morto in camera da letto, arrestata la compagna. Lei si difende: "Non volevo ucciderlo"

FABRIANO - Quando i carabinieri sono entrati in casa lo hanno trovato riverso a terra, con una profonda ferita al capo. Fausto Baldoni, 60 anni, sarebbe stato ucciso dalla sua compagna, Alessandra Galea, 50 anni, che ora si trova in stato di arresto con l'accusa di omicidio.

La donna lo avrebbe colpito con un'abat jour mentre si trovavano in camera da letto. Il delitto si è consumato attorno alle 20. A dare l'allarme sono stati i familiari dell'uomo ma all'arrivo dei carabinieri per Fausto Baldoni non c'era più niente da fare. La sua compagna nega però di averlo ucciso volontariamente. I militari l'hanno rintracciata mentre vagava in una delle strade di Fabriano. "Non c'era nessuna intenzione di ucciderlo. Si è solo difesa" spiega l'avvocato Franco Libori, legale della donna. Il pm Daniele Paci della Procura di Ancona ha chiesto il fermo della 50enne. La donna si trova presso il carcere femminile di Pesaro in attesa di essere ascoltata dal gip. L'appartamento è stato posto sotto sequestro.