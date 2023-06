Un uomo trovato morto in casa, fermata la convivente per omicidio

FABRIANO - Lo hanno trovato morto, in casa, con una ferita alla testa. Un omicidio si è consumato ieri sera in una abitazione del centro di Fabriano. A perdere la vita un uomo, operaio, colpito con un corpo contundente. Sospetti sulla compagna, sottoposta ora a fermo per omicidio volontario. Sul posto i carabinieri.

Il corpo è stato scoperto attorno alle 21. A dare l’allarme sono stati i familiari della vittima che ha circa 60 anni. La porta è stata aperta dai vigili del fuoco. Indagini in corso per capire cosa ha scatenato tanta violenza.

IN AGGIORNAMENTO