Omicidio di Fabriano, lo psichiatra su Alessandra Galea: «Ha un vizio totale di mente»

ANCONA – Incapace di intendere e di volere sia al momento dell'omicidio che adesso. Ha un vizio totale di mente Alessandra Galea, 49 anni, proprio come la sorella gemella Consuelo, prosciolta in tre gradi di giudizio per il delitto della madre avvenuto nel 2014. A dirlo è la perizia psichiatrica che la gip del tribunale di Ancona, Sonia Piermartini, ha affidato allo psichiatra Luciano Secchiaroli, con la formula dell'incidente probatorio. Questa mattina il professionista ha relazionato in tribunale, al gip e alle parti, l'esame fatto sulla Galea, accusata di aver ucciso l'amico convivente Fausto Baldoni, 63 anni, il 3 giugno scorso. Il delitto si è consumato nell'abitazione di via Castelli, a Fabriano, tra le 10 e l'ora di pranzo. La donna lo avrebbe colpito con una lampada al sale, appoggiata su un mobile della casa. Come se nulla fosse sarebbe poi uscita dall'abitazione, per raggiungere, disse lei poi interrogata, i figli fuori regione. Non si sarebbe nemmeno accorto della morte dell'uomo che la ospitava in casa sua. Il motivo dell'aggressione sarebbe stato, stando alla Galea, per respingere un approccio sessuale tentato da Baldoni.

Per lo psichiatra Secchiaroli Galea è affetta «da una schizzofrenia paranoidea», sentirebbe anche le voci. Non era quindi capace di intendere e di volere al momento del fatto e non lo sarebbe nemmeno adesso. La 49enne non è in grado nemmeno di affrontare un processo. Lo psichiatra si è preso altri 20 giorni di tempo per valutare anche la pericolosità sociale della Galea, come richiesto in aggiunta dalla gip. Su questo relazionerà nell'udienza fissata per il 15 dicembre prossimo. L'accusata oggi è stata tradotta in tribunale, per partecipare all'udienza a porte chiuse fissata per la relazione del perito, dalla polizia penitenziaria. Dopo il delitto infatti è stata rinchiusa nel carcere femminile di Villa Fastiggi a Pesaro con l'accusa di omicidio volontario aggravato dalla coabitazione. Visto l'accertamento psichiatrico potrebbe essere prosciolta per infermità mentale e non finire nemmeno a processo.