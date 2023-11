A Fano un uomo di circa 70 anni avrebbe ucciso la moglie, sua coetanea, che da tempo era malata, per poi tentare di suicidarsi ingerendo degli psicofarmaci. L'omicidio è avvenuto lunedì sera intorno alle 21. L'uomo è stato trovato agonizzante lunedì sera da uno dei figli che aspettava la coppia a cena. Non vedendo i coniugi arrivare, il figlio si è preoccupato ed è andato a cercarli scoprendo così la tragedia.

Per la donna non c'era più nulla da fare. Il 70enne è ricoverato in ospedale, piantonato dalle forze dell'ordine: per lui l'accusa è di omicidio volontario. Non sarebbe in pericolo di vita. Si tratta del femminicidio numero 106 dall'inizio del 2023. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini del commissariato di Fano dovranno chiarire il movente dell'omicidio.