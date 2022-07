Omicidio in pieno centro, uomo ucciso a colpi di bastone: choc in città

CIVITANOVA - in pieno centro nel pomeriggio di oggi, in via Umberto I. Un uomo di circa 40 anni, africano, è deceduto dopo essere stato colpito da un bastone a seguito di una lite nata con un altro uomo, di nazionalità italiana.

Sul posto, poco dopo le 14, sono sopraggiunti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Intervenuta anche la Squadra Mobile, con gli agenti che hanno immediatamente bloccato il presunto killer, e la polizia scientifica per tutti i rilievi del caso.