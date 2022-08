Omicidio Civitanova, cugino della vittima ascoltato in caserma

Omicidio di Civitanova Marche, in caserma un familiare della vittima. Si tratta di un 25enne e secondo quanto si apprende è un cugino di Rachid Amri, il 30enne accoltellato a morte ieri sera sul lungomare. La posizione è al vaglio degli investigatori.

Amri è stato accoltellato e ucciso durante una colluttazione, avvenuta per motivi ancora da accertare, sul lungomare sud "Piermanni" di Civitanova Marche, tra via Mazzini e via D'Azeglio, poco dopo le 22 di lunedì sera: l'uomo gravemente ferito è morto durante il trasferimento in ospedale.