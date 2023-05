Omicidio di Emma Grilli, confermata la premeditazione da Perugia. Ergastolo per Maurizio Marinangeli

CHIARAVALLE – C'è stata premeditazione per l’omicidio di Emma Grilli. La Corte di Assise di Appello di Perugia conferma l'ergastolo per Maurizio Marinangeli, il vicino di casa che uccise la donna, 85 anni, sua vicina di casa, a coltellate. I giudici umbri erano stati chiamati a rideterminare la pena per il 62enne, affetto da ludopatia e di professione cuoco, dopo che la Corte di Cassazione aveva accolto parzialmente, ad ottobre scorso, il ricorso della difesa in relazione alla assenza della premeditazione. Il verdetto è arrivato oggi dopo due ore di camera di consiglio. Stando alle accuse Marinangeli avrebbe ucciso l'anziana per rubarle monili d'oro, collanine, anelli e la fede nuziale, nella palazzina di via Verdi, il 17 luglio del 2018. Con il denaro ricavato dalla vendita dell'oro il cuoco avrebbe fatto delle giocate. Una dipendenza la sua quella del gioco tanto che i familiari gli gestivano la paga. L’anziana fu ritrovata deceduta dal marito, rientrato in casa poco prima dell’ora di pranzo.

Era in cucina, a terra, in una pozza di sangue. Nel processo di primo grado e d'appello era stata riconosciuta la sua responsabilità per omicidio volontario premeditato aggravato e rapina aggravata. Il 62enne sta scontando la condanna nel carcere di Ferrara. Anche per i giudici di Perugia lui avrebbe programmato quel delitto per poter soddisfare poi la sua mania del gioco. La difesa continua a sostenere l'innocenza dell'imputato. «Non riconoscere la premeditazione avrebbe avuto effetti dirompenti – commenta l'avvocato Emiliano Carnevali, difensore di Marinangeli – smontando tutto il processo. Aspettiamo le motivazioni poi è scontato un nuovo ricorso in Cassazione». I familiari di Grilli sono parte civile con l'avvocato Fabrizio Menghini.