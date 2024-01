Due omicidi, i consiglieri regionali assolti e Ancona che passa al centrodestra. Così si chiude il 2023

ANCONA - Due delitti avvenuti in provincia, le elezioni comunali che hanno visto Ancona passare al centrodestra dopo trent’anni di governo rosso e l’assoluzione dei consiglieri regionali e capigruppo per le spese facili. Sono i principali fatti di cronaca che hanno segnato il 2023, appena concluso.

I delitti.

Era il 27 agosto scorso quando a Sirolo, in via Cilea, attorno alle 17, fu freddato in strada, con un colpo di fucile da pesca, l’albanese Klajdi Bitri, 23 anni, dopo un diverbio stradale. A ferirlo mortalmente fu Fatah Melloul, algerino di 27 anni finito in carcere con l’accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Lo straniero è ancora recluso e si attende la chiusura delle indagini che potrebbe portare la Procura a chiedere il rinvio a giudizio per il 27enne. Melloul era stato arrestato dopo alcune ore a Palombina, tornava dal mare con la fidanzata, dove era stato a pesca con la stessa fiocina usata per il delitto. Non si sarebbe accorto di aver ucciso il giovane.

Il 14 ottobre femminicidio a Cerreto d’Esi di Concetta Marruocco, 53 anni, infermiera. Ad ucciderla, in piena notte, è stato il marito, Franco Panariello, 55 anni, da cui si stava separando. L’uomo, che aveva un divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico che non ha suonato e una causa per maltrattamenti in famiglia già in corso, l’aveva raggiunta in casa e uccisa con 39 coltellate. Originari entrambi di Torre del Greco vivevano da anni a Cerreto poi lui era andato a vivere a Cancelli per via della separazione. Dopo l’omicidio, che si è consumato con la figlia minorenne in casa, era scoppiato a piangere e a tremare quando in caserma, davanti al pubblico ministero Paolo Gubinelli, aveva confessato di aver ucciso la moglie. Non era lucido ma aveva riferito passaggi importanti di come aveva trascorso la notte prima di arrivare nell’abitazione della vittima. Le indagini, ancora in corso, potrebbero concludersi a brevi e anche per lui la Procura potrebbe chiede il rinvio a giudizio. La difesa, rappresentata dall’avvocato Ruggero Benvenuto, ha chiesto la perizia psichiatrica per il suo assistito che si trova in carcere.

Elezioni. È una vittoria storica quella del 29 maggio scorso con l’elezione di Daniele Silvetti a nuovo sindaco di Ancona, il primo del centrodestra. Dopo 31 anni la roccaforte rossa è stata espugnata. Avvocato, 50 anni, ex presidente del Parco del Conero, sposato e con due figlie, è stato votato dal51,73% degli aventi diritto (21.279 voti) battendo l’avversaria del centrosinistra, Ida Simonella che ha invece ottenuto il 48,27% delle preferenze (19.854 voti).

Spese facili. La sentenza di primo grado, dopo un ping pong giudiziario è arrivata il 13 luglio scorso. Tutti assolti i consiglieri regionali di più legislature finiti sotto processo perché accusati di peculato, per aver speso soldi pubblici non inerenti ai loro ruoli politici. Sotto accusa erano finiti i rimborsi ottenuti dai consiglieri e dai capigruppo dell'ottava e della nona legislatura. La sentenza di assoluzione, arrivata dopo una camera di consiglio durata dieci ore, era stata letta dalla presidente del collegio penale Edi Ragaglia. 38 gli imputati, solo per 31 il pm Ruggiero Dicuonzo aveva chiesto la condanna. Nessuna condanna per i tre sindaci Daniele Silvetti di Ancona, Moreno Pieroni di Loreto e Fabio Badiali di Castelplanio. Assolti anche il deputato della Lega Mirco Carloni, il presidente del Consiglio Regionale Dino Latini e il commissario alla Ricostruzione, nonché senatore Guido Castelli. Questo gli altri assolti: Adriano Cardogna, Sandro Donati, Paolo Eusebi, Maura Malaspina, Enzo Marangoni, Erminio Marinelli, Francesco Massi Gentiloni, Giulio Natali, Mirco Ricci, Luca Acacia Scarpetti, Raffaele Bucciarelli, Valeriano Camela, Graziella Ciriaci, Elisabetta Foschi, Sara Giannini, Paola Giorgi, Marco Luchetti, Luca Marconi, Almerino Mezzolani, Rosalba Ortenzi, Fabio Pagnotta, Paolo Perazzoli, Paolo Petrini, Angelo Sciapichetti, Umberto Trenta, Gianluca Busilacchi, Giancarlo D'Anna, Giuseppe Canducci, Massimo Di Furia, Enzo Giancarli, Giuseppe Pieroni, Gino Traversini. Estinzione del reato per Pietro Enrico Parrucci.