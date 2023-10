Uccide a coltellate l'ex moglie in piena notte: choc in città

CERRETO D'ESI - Avrebbe raggiunto l'ex moglie in casa per un chiarimente e l'avrebbe colpita più volte con un coltello uccidendola. Choc questa notte in un appartamento di Cerreto d'Esi.

Il presunto killer sarebbe un uomo di 55 anni. Nell'abitazione al momento dell'omicidio si trovava anche la loro figlia minorenne. La vittima è un'infermiera di 53 anni: per lei inutili i soccorsi da parte del personale del 118. Troppo gravi le ferite riportate. L'ex marito è ora in stato di fermo e si trova in caserma a disposizione dei carabinieri che lo hanno interrogato per tutta la notte.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO