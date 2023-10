Omicidio Cerreto d'Esi, Codacons: «Chiarezza sul funzionamento del braccialetto elettronico»

CERRETO D'ESI - Sul caso dell’omicidio di Cerreto d'Esi interviene il Codacons, che chiede di fare chiarezza sul possibile malfunzionamento del braccialetto elettronico. "Si apprende in queste ore che il braccialetto applicato a Franco Panariello, autore dell’omicidio, non avrebbe funzionato correttamente – spiega il Codacons – Stando a quanto emerso sulla stampa, il dispositivo elettronico che avrebbe dovuto allertare sia madre e figlia, sia la più vicina stazione dei carabinieri, avrebbe inviato un solo allarme nella casa della donna, quando l’uomo si era già introdotto nell’abitazione. Ipotesi che ora dovrà essere verificata dalla Procura. Il Codacons ha deciso infatti di presentare un esposto alla magistratura di Ancona che indaga sul caso, affinché accerti se il braccialetto elettronico in dotazione a Panariello risultasse difettoso o non correttamente funzionante. Qualora dovesse essere riscontrato un difetto di fabbricazione, chiederemo di procedere nei confronti delle ditta produttrice del dispositivo per la possibile fattispecie di concorso in omicidio – conclude l’associazione".