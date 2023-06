Omicidio Bruzzese, condannati all’ergastolo i due sicari che uccisero il fratello del pentito

ANCONA - Carcere a vita per i sicari dell’omicidio Bruzzese. La gup Francesca De Palma ha condannato all’ergastolo Francesco Candiloro e Michelangelo Tripodi. La sentenza è arrivata nel primo pomeriggio di oggi, al tribunale di Ancona, dove i due imputati procedevano con l’abbreviato. Marcello Bruzzese aveva 51 anni quando la sera di Natale, era il 2018, fu ucciso a colpi di pistola, sotto casa, in via a Bovio. Un omicidio di matrice ’ndranghetista perché la vittima era il fratello di Girolamo Bruzzese, ex affiliato alla cosca calabrese dei Crea diventato collaboratore di giustizia. Lo Stato nel 2008 aveva trasferito la famiglia a Pesaro senza fargli cambiare cognome tanto che le generalità erano anche sul campanello di casa e nella buca delle lettere. Un delitto avvenuto con 20 colpi di pistola.

La procura distrettuale di Ancona, diretta da Monica Garulli, nel 2021 aveva fatto arrestare tre persone ritenute responsabili dell’omicidio di Pesaro. Uno era era Rocco Versace, 56 anni, di Taurianova (Reggio Calabria), ritenuto dall’accusa il complice dei due killer, li avrebbe aiutati a pianificare il delitto (Versace è già a processo a Pesaro perché non aveva fatto richiesta di riti alternativi ed era stato rinviato a giudizio). Il secondo è Francesco Candiloro, 44 anni, originario di Polistena (Reggio Calabria, residente a Brescia, fa il pasticcere) e il terzo è Michelangelo Tripodi, 45 anni, di Vibo Valentia, commerciante di auto. Questi ultimi due procedevano con l’abbreviato. A condurre le indagini erano stati i carabinieri del Ros di Ancona, diretti dal maggiore Francesco D’Ecclesiis. La sentenza di ergastolo è stata commentata così dalla procuratrice capo: «È un importante segnale di fiducia per i cittadini - ha detto Monica Garulli - difronte a fatti così gravi che hanno sconvolto il nostro territorio. Rimane alta la guardia sulla presenza di eventuali altri fenomeni mafiosi. La risposta sarà pronta anche per altri fatti che si dovessero verificare».