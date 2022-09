Omicidio Bruzzese, a processo uno dei sicari

ANCONA – Due hanno fatto richiesta di abbreviato, uno no e oggi è stato rinviato a giudizio per l’omicidio di Marcello Bruzzese, 51 anni, fratello del collaboratore di giustizia Girolamo Bruzzese. La vittima fu uccisa a Pesaro il 25 dicembre del 2018, sotto casa, a colpi di pistola. A finire a processo è Rocco Versace, 55 anni, calabrese. Per la Procura distrettuale antimafia di Ancona sarebbe il complice di Francesco Candiloro, 43 anni e Michelangelo Tripodi, 44 anni, ritenuti affiliati alla cosca calabrese Crea di Rizzicomi, colui che li ha aiutati a pianificare il delitto. Il dibattimento per Versace si aprirà il prossimo 14 dicembre, davanti alla Corte di Assise di Pesaro.

Per arrivare a lui e agli altri due sicari, che hanno deciso di procedere con l’abbreviato (udienza il 15 dicembre prossimo al tribunale di Ancona), i carabinieri del Ros di Ancona avevano scandagliato un miliardo e mezzo di registrazioni, passando tre anni a spulciare video, celle telefoniche, targhe di auto, mail e il traffico internet. Un lavoro enorme, meticoloso che aveva portato a dati e prove che ad ottobre dello scorso anno avevano fatto scattare tre fermi. Gli indagati erano finiti dritti in carcere con l’accusa di omicidio premeditato aggravato dall’associazione mafiosa, porto e detenzione illegale di armi. Tuttora sono reclusi. La Procura distrettuale antimafia di Ancona aveva chiesto il processo per il terzetto di sicari. Oggi si è proceduto al rinvio a giudizio di Versace, difeso dall’avvocato Pasquale Loiacono, l’unico a non aver fatto richiesta di riti alternativi. L’imputato era collegato con l’aula del tribunale dorico via video dal carcere di Nuoro.