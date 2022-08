Omicidio Matteuzzi, Padovani fa scena muta davanti al giudice. Il legale: «Giovanni è molto provato»

BOLOGNA - Si riserva di prednere una decisione, che verosimilmente arriverà nelle prossime ore, il Gip Salvatore Romito, che stamane ha presieduto l'interrogatorio di garanzia del calciatore senigalliese Giovanni Padovani sul feminicidio di Alessandra Matteuzzi. Intanto, nella seduta, l'indagato non ha proferito parola, secondo quanto riportato fuori dall'aula dal suo legale Enrico Buono.

Come riporta BolognaToday, Buono è stato di pochissime parole spiegando solo come il suo assistito sia «molto provato».Il calciatore senigalliese è comparso in udienza con indosso scarpe sportive, pantaloncini verde fluo e maglietta nera. Presente fuori dall'aula di udienza preliminare anche la madre di Padovani, visibilmente scossa. Nelle prossime ore è prevista l'autopsia sul corpo di Alessandra Matteuzzi. Presenti all'esame i periti di parte.