Ferito con un coltello muore poco dopo in ospedale, la vittima è Marzio Marini

L'uomo è deceduto a seguito di una violenta lite, forse per motivi passionali. L'omicidio è avvenuto a Belmonte Piceno, piccolo borgo in provincia di Fermo

Una lite furiosa, forse per motivi passionali, finisce poi in tragedia. Siamo a Belmonte Piceno, piccolo borgo in provincia di Fermo. Qui, nella notte tra domenica e lunedì si è consumato un omicidio che ha scosso un'intera comunità. A perdere la vita è Marzio Marini, muratore di 50 anni residente a Piane di Montegiorgio.

In queste ore i carabinieri stanno ricostruendo quanto accaduto in serata, quando la vittima ed il suo conoscente si sono incontrati poco prima della mezzanotte. Ad un certo punto, mentre i due stavano litigando, è spuntato fuori un coltello. Marini è rimasto ferito ed è deceduto qualche ora dopo all'ospedale di Fermo. Il presunto omicida è stato poi trasferito presso la caserma dei carabinieri di Montegiorgio, dove attualmente si trova in custodia in attesa di essere ascoltato.