Simone Gresti è indagato per omicidio volontario

CASTELPLANIO - Si aggrava la posizione di Simone Gresti, il fidanzato di Andreea Rabciuc, la 28enne scomparsa il 12 marzo 2022. Nel pomeriggio di ieri il ritrovamento di un cadavere che secondo gli inquirenti sarebbe quello della giovane romena. L'uomo, residente in Vallesina, era indagato dalla Procura di Ancona per sequestro di persona e spaccio di stupefacenti, ma ora è stata contestata anche l'accusa di omicidio volontario. Al legale dell'uomo, l'avvocato Emanuele Giuliani, è stato intanto notificato l'avviso di accertamento irripetibile sui resti: si tratta di un esame autoptico che è previsto per dopodomani.

Si stringe così il cerchio di un caso aperto ormai due anni fa. Due anni di ricerche e flebili speranze. Due anni di accuse, dubbi e teorie. Due anni di molte domande e poche risposte. L'unico indagato, per sequestro di persona, è sempre e solo rimasto Simone Gresti, fidanzato di Andreea, tra le ultime persone (insieme a Francesco e Aurora) ad averla vista poco prima della sua scomparsa. L'uomo si è sempre dichiarato estraneo a ogni forma di violenza nei confronti di Andreea, che a suo dire si sarebbe allontanata volontariamente e da sola.

L'ipotesi dell'allontanamento volontario non ha mai convinto gli inquirenti. Come avrebbe fatto Andreea a nascondersi per così tanto tempo senza soldi né telefono? La sera della scomparsa infatti, dopo il litigio con Simone, Andreea si era allontanata da sola e senza cellulare, percorrendo a piedi, secondo il racconto di fidanzato e amici, via Montecarottese in direzione Moie. Da quel momento nessuno l'avrebbe più vista, fino al tragico epilogo di sabato pomeriggio. Gli interrogativi però sono ancora tanti: il corpo di Andreea è stato spostato nel casolare in un secondo momento? Oppure la donna è sempre stata nascosta tra quelle mura? Domande che, già nelle prossime ore, potrebbero avere una risposta.