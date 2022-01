Giorno della memoria, il 27 gennaio la consegna delle medaglie d’onore

ANCONA - In occasione del Giorno della Memoria si terrà presso la Prefettura una cerimonia di commemorazione delle vittime dell’Olocausto. In tale circostanza avrà luogo la consegna delle medaglie d’onore che il Presidente della Repubblica concede ai cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra e ai familiari dei deceduti. Il Prefetto consegnerà i riconoscimenti a Diego Mingarelli, nipote dell’insignito Giovanni Mingarelli, internato ad Hessen dal 8 settembre 1943 al 8 maggio 1945, a Rocco Pietrini, nipote dell’insignito Gino Pietrini, internato nello Stalag XIID a Stromberg dal 9 settembre 1943 al 12 luglio 1945 e Giona Gabarrini, nipote dell’insignito Ivano Luminari, internato in Grecia dal 8 settembre 1943.

La cerimonia si svolgerà alla presenza di un ristretto numero di autorità civili e militari della provincia di Ancona.