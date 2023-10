Schianto tra auto e scooter, ragazzo viene sbalzato sull'asfalto e finisce in ospedale

ANCONA - Stava viaggiando in sella al suo scooter lungo via Trieste quando, per cause in fase di accertamento, ha centrato in pieno una Lancia Y. L'incidente è avvenuto questa mattina ed ha visto protagonista, a suo malgrado, un ragazzo di 26 anni.

Il giovane è stato sbalzato dallo scooter ed è finito sull'asfalto. Per lui è stato necessario l'intervento degli operatori della Croce Gialla di Ancona che l'hanno caricato in ambulanza e trasportato all'ospedale regionale di Torrette per accertamenti. Non è grave. Leggeri disagi alla viabilità per tutta la durata dei soccorsi.