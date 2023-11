ANCONA - Una donna di 75 anni è stava investita da un'auto mentre si trovava davanti al supermercato Si con Te di via Tavernelle. L'anziana è stata travolta dal conducente di un veicolo che, secondo una prima ricostruzione, non l'avrebbe vista mentre si trovava sulla strada. La signora è stata sbalzata sull'asfalto ma per fortuna non ha riportato gravi conseguenze. Per lei però è stato necessario il trasporto all'ospedale regionale di Torrette a bordo di un'ambulanza della Croce Gialla di Ancona. Non è in pericolo. Sul posto anche l'automedica del 118.