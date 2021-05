Paura in via Marconi, auto si schianta contro uno scooter: 49enne in ospedale

ANCONA - Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi lungo via Marconi. Per cause ancora in fase di accertamento uno scooter si è scontrato con un veicolo. Ad avere la peggio un 49enne che ha riportato ferite multiple dopo essere rovinato pesantemente sull'asfalto.

Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona che l'hanno soccorso e trasportato all'ospedale regionale di Torrette. Le sue condizioni non sono, per fortuna, preoccupanti.