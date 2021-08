Paura in via Flaminia, auto invade la corsia opposta e travolge uno scooter

Incidente stradale, intorno le 18 di oggi pomeriggio, lungo via Flaminia. Il conducente di un'auto, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del suo mezzo ed ha invaso la corsia opposta dove stava sopraggiungendo uno scooter con a bordo due persone. Il veicolo ha travolto il motociclo facendo sbalzare i due occupanti sull'asfalto. Ad avere la peggio una donna di 45 anni che è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale con un codice di media gravità. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona, l'automedica del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale. Disagi alla viabilità per tutta la durata dell'intervento.

