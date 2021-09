Schianto in via Flaminia, travolto uno scooter con in sella due 17enni: arrivano i soccorsi

Stavano viaggiando in sella ad uno scooter lungo via Flaminia quando, a circa 200 metri dall'incrocio con via Conca, si sono scontrati contro un'auto e sono finiti a terra. L'incidente è avvenuto questa mattina, intorno le 8, ed ha visto protagonisti due 17enni.

Entrambi sono rimati feriti: il conducente ha riportato delle escoriazioni mentre il passeggero una lesione importante ad un arto inferiore. Sul posto, oltre a carabinieri e polizia, sono intervenuti gli operatori della Croce Gialla di Ancona che li hanno trasportati al vicino ospedale di Torrette.