Tamponamento sulla Flaminia, automobilista in ospedale: traffico in tilt all'uscita dal porto

ANCONA - Un anziano è finito in ospedale a seguito di un tamponamento avvenuto in mattinata lungo via Flaminia. Due i mezzi coinvolti: uno di proprietà dell'anziano automobilista e l'altro di una famiglia di turisti tedeschi, appena sbarcati al porto di Ancona. Nella loro auto erano presenti anche due bambini che per fortuna non si sono fatti male. Sul posto la Croce Gialla di Ancona e l'automedica del 118. Per la viabilità invece, in tilt per tutta la durata dell'intervento, è intervenuta la polizia locale.