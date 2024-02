Si barrica in casa con macete e coltelli: terrore in un appartamento di via de Gasperi

ANCONA - Momenti di paura nel pomeriggio di oggi in un appartamento di via de Gasperi dove una donna si è barricata in casa. La signora, egiziana di 67 anni, ha preso dei coltelli ed un macete minacciando chiunque tentasse di entrare all'interno della casa. Sul posto sono dovuti intervenire gli operatori della Croce Rossa di Ancona, i carabinieri, la polizia municipale ed i vigili del fuoco.

I pompieri, utilizzando un'autoscala, sono riusciti ad entrare ed immobilizzare la donna. I medici presenti sul posto l'hanno poi sedata e trasportata in ambulanza all'ospedale regionale di Torrette, direttamente nel reparto di Psichiatria, con un codice rosso. Per alcuni minuti la strada è stata interdetta alla circolazione.