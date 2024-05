Accecato dal sole tampona un furgone, paura per un anziano: per estrarlo arrivano i vigili del fuoco

ANCONA - Stava viaggiando a bordo della sua Fiat Panda lungo via del Castellano quando, a causa del sole che lo avrebbe accecato, ha tamponato un mezzo pesante che in quel momento si trovava in mezzo alla strada. Ad avere la peggio è stato l'anziano automobilista, 84 anni, rimasto incastrato nell'abitacolo. Per estrarlo ed affidarlo alle cure dei sanitari è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. L'uomo è stato poi caricato in ambulanza e trasportato per accertamenti in ospedale. Non è grave. L'incidente è avvenuto questa mattina. Sul posto per i rilievi anche la polizia municipale.