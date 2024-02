Perde il controllo, si ribalta e finisce fuori strada. Conducente incastrato nell'abitacolo

TRECASTELLI - Dopo aver perso il controllo della sua Fiat Panda esce di strada e si ribalta in un fosso. Paura poco prima delle 13 in via del Bosco, a Trecastelli. L'automobilista è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo e per estrarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche il personale del 118. I pompieri hanno messo in sicurezza l'area e riportato l'auto sulla sede stradale.