«Come sta? Lei è la mia vita». Il marito accoltellatore chiede della moglie in carcere

SASSOFERRATO - E' un uomo distrutto, in carcere si dispera, è molto provato e chiede della moglie. «Come sta? Lei è tutta la mia vita». Così Davide Sebastianelli, 55 anni, metalmeccanico, arrestato ieri per tentato omicidio aggravato dal legame di parentela, non si dà pace dal carcere di Montacuto dove si trova recluso dopo che i carabinieri lo hanno ammanettato per aver accoltellato la consorte, Patrizia Ceccolini, 50 anni. La donna è ancora ricoverata in gravi condizioni in Rianimazione, all'ospedale di Torrette, con prognosi riservata. Domani pomeriggio il 55enne affronterà l'udienza di convalida dell'arresto, alle 15, direttamente in carcere, davanti alla gip Sonia Piermartini. Questa mattina ha potuto parlare con il suo avvocato, Marina Quadrini, riferendo le questioni familiari. Domani se vorrà potrà spiegare alla giudice i fatti avvenuti ieri, poco dopo le 13, nel piazzale di via Bramante, sotto casa della donna. Lì l'avrebbe attesa per poi farla entrare in auto perché voleva un chiarimento. La coppia stava vivendo un periodo di separazione. Tra loro c'erano stati diversi litigi e in casa erano arrivati in passato anche i carabinieri.

Ceccolini si era rivolta ai militari per l'atteggiamento del coniuge, non proprio pacifico, ma poi non aveva formalizzato mai nessuna denuncia. Non ce ne sarebbe stato bisogno. La Procura ha disposto il sequestro della Renault Clio, l'auto a bordo della quale la 50enne è stata accoltellata, in tutto tre fendenti. La vettura sarebbe intesta propio a lei. A salvarla è stato un vicino di casa. Era appena sceso in strada quando ha visto e sentito la coppia litigare. Ha aiutato la donna ad uscire dalla vettura dove il marito la stava colpendo con un coltello da cucina la cui lama si è spezzata. Poi lo ha bloccato fino all’arrivo dei carabinieri. L'arma è stata sequestrata. Il pm Paolo Gubinelli ha aperto un fascicolo per tentato omicidio aggravato dal legame di parentela e contesta al metalmeccanico anche il reato di porto abusivo di armi atte ad offendere, il coltello. Per ora non è contestata la premeditazione. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Fabriano insieme al Nucleo Investigativo di Ancona.